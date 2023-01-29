Коснулся его крови и не хотел прощаться: раввин о гибели подростка в теракте в Неве-Яакове

Раввин Мордехай Тамим рассказал о чувствах, которые испытывал на следующий день после нападения в Неве-Яакове, в результате которого погиб в том числе 14-летний подросток Ашер Натан Морали.

Об этом сообщает портал inn.co.il.

«Это совсем непросто. Я был там, где он был убит и его жизнь оборвалась. Я коснулся его крови и не хотел прощаться. Это непостижимо, что в одно мгновение оборвалась жизнь этого любимого мальчика, милого и праведного мальчика, друзья которого очень любили его», — говорит раввин.

По его словам, «было ясно, что из Ашера Натана выйдет только хорошее, он был исполнен радости, улыбок и добра».

Раввин Тамим также рассказал о работе отца Ашера Натана как руководителя ешивы для молодежи в Неве-Яакове, «молодежи, которая так в нем нуждается». Также он вспомнил о дедушке покойного подростка, который около недели назад потерял сына в автокатастрофе, а сейчас потерял внука.

Как информировал Курсор, накануне было названо имя еще одного погибшего во вчерашнем теракте в Иерусалиме. В результате теракта погиб 14-летний Ашер Натан Морали.

Позже стало известно, что лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Ранее Курсор писал о том, что 28 января в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.