Названо имя еще одной жертвы пятничного теракта: 14-летний подросток

До этого публично были озвучены имена трех погибших в синагоге в Неве-Яакове.

Публично названо имя еще одного погибшего во вчерашнем теракте в Иерусалиме.

Об этом сообщает Telegram-канал Люди в черном.

Согласно сообщению, в результате теракта погиб 14-летний Ашер Натан Морали.

«Разрешено к публикации. Ашер Натан Морали, 14 лет. Убит в теракте в синагоге в Неве-Яакове. Разрывается сердце… Да отомстит Всевышний за его кровь!» — говорится в посте.

Как сообщал Курсор, в субботу, 28 января, публично было названо имя еще одного погибшего во вчерашнем теракте в Иерусалиме. В результате теракта погиб 56-летний Рафаэль Бен-Элиягу.

До этого публично были названы имена двух погибших во вчерашнем теракте в Иерусалиме. От рук террориста погибли Эли и Натали Мизрахи, проживавшие недалеко от места трагедии. Они поженись два года назад и были расстреляны, когда помогали раненым.

Как информировал Курсор, лидер Палестинской автономии Абу Мазен отказался осудить теракты в Иерусалиме и обвинил в них Израиль.

Ранее Курсор писал о том, что сегодня, 28 января, в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Со временем появилось видео с места происшествия, где видно, что подросток прячется за транспортным средством и начинает стрелять. В итоге террориста, фото которого есть в материале Курсора, нейтрализовали и доставили раненым в сознании в больницу, где предоставили медицинскую помощь.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.