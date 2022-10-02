Кредиты в Израиле: куда выгоднее всего обращаться

Банк Израиля позволяет вам сравнивать условия выдачи займов и запускает специальную страницу с данными, которые будут обновляться каждый месяц.

Банк Израиля начал публиковать данные о средней процентной ставке, фактически предоставленной каждым из банков по депозитам (с фиксированной и переменной процентной ставкой) и кредитам (с плавающей процентной ставкой).

Об этом сообщает Mako.

Отмечается, что на специальной странице веб-сайта Банка Израиля любой потребитель сможет легко и быстро сравнить процентные ставки, предоставляемые банками, на разные сроки по депозитам и кредитам.

«Этот шаг был сделан на фоне публичной критики банков, которые не включают последние повышения процентных ставок в свои предложения клиентам», — говорится в сообщении.

В Банке Израиля также уточнили, что текущая публикация данных за каждый месяц ожидается примерно через две недели после окончания месяца. Поэтому данные, опубликованные за это время, относятся к концу августа, а данные за сентябрь будут немного задержаны в связи с праздниками.

«Поэтому вполне вероятно, что данные, публикуемые в настоящее время на сайте банка, еще не отражают повышения процентной ставки, имевшего место в конце августа, и чтобы увидеть его последствия, нам придется дождаться сентябрьских данных», — пишет издание.

Сравнение, опубликованное Банком Израиля, показывает, что в течение августа население Израиля разместило 19,55 млрд шекелей на депозитах с переменной процентной ставкой (рядом с основной) и 21,79 млрд шекелей на депозитах с фиксированной процентной ставкой.

Банки, давшие самую высокую процентную ставку, — это новый банк «Один ноль», предложивший среднюю процентную ставку 2,10%, и Банк Иерусалима, предложивший процентную ставку 2,05% по депозитам с плавающей ставкой.

Банк Иерусалима также преуспел в депозитах с фиксированной процентной ставкой, процентная ставка по которым составляла от 1,36% до 2,26%, в зависимости от срока депозита (от менее 3 месяцев до пяти лет).

В долгосрочных вкладах есть банки, которые обогнали Bank of Jerusalem, например Mercantile и Mizrachi Tefahot на срок от одного до двух лет предоставили процентные ставки 2,69% и 2,81% соответственно, а Mizrachi Tefahot на срок от двух до пяти лет. лет при условии процентной ставки 2,44%.

Однако данные Банка Израиля показывают, что наибольшая сумма депозитов в августе была размещена на срок до трех месяцев (7,06 млрд шекелей).

В области кредитов Банк Израиля объявляет, что общая сумма кредита, предоставленного домохозяйствам в августе, составила 4,58 миллиарда шекелей.

Банк, который в среднем берет самую высокую процентную ставку по кредитам, — это Банк Иерусалима со средней процентной ставкой 13,39%, что значительно отличается от других банков. За ним следует Mercantile Bank с процентной ставкой 7,43%. Банк, который взял самую низкую процентную ставку по кредитам в августе, — это One Zero Bank с процентной ставкой 4,6%.

Как сообщал Курсор, Банк Израиля добивается большей прозрачности банковских процентных ставок.

Также Курсор информировал о том, что Банк Израиля поднял базовую процентную ставку.