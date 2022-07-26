Кризис в израильско-российских отношениях: Герцог выступил с заявлением

Президент Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Президент страны Ицхак Герцог прокомментировал назревающий кризис в израильско-российских отношениях из-за требования россии* прекратить деятельность Еврейского агентства на ее территории.

В начале своего выступления Герцог коснулся российского вопроса и сказал: «Естественно, что тема, занимающая нас в последние дни в отношении деятельности Еврейского агентства в россии, очень близка моему сердцу, поэтому я руководствуюсь двумя принципами: во-первых, есть вещи, о которых лучше молчать. Я думаю, что чем меньше мы будем говорить, тем лучше. И это позволит правильно решить весь вопрос. Во-вторых, я работаю в полном сотрудничестве с премьер-министром Лапидом, в полном доверии. Мы работаем для Государства Израиль и для еврейского народа. Мы сотрудничаем, и где я могу помочь, я помогу».

Президент государства добавил: «Россия важная страна во всем регионе и в целом. Могут быть разные сценарии и десять разных причин, почему развилась эта ситуация».

Он еще раз отметил, что чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Израиль официально обратился к властям россии, требуя объяснений касательно судебного расследования, которое начало министерством юстиции в отношении Еврейского агентства «Сохнут».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!