Крупная сеть израильских супермаркетов запускает экспресс-доставку через Wolt

На сайте и в приложении Wolt будут доступны около 3 тысяч товаров.

Популярная сеть супермаркетов Израиля «Шуферсаль» в ближайшее время запустит для клиентов быструю доставку через сервис заказа еды Wolt.

Об этом пишет Finance.walla.

Для израильтян на сайте и в приложении будут доступны около 3 тысяч различных товаров сети, в частности овощи, фрукты, мясные товары, а также бытовая химия, детские продукты и прочее.

Несколько дней назад в ряде филиалов уже запустили пилотный проект. На первом этапе воспользоваться услугой смогут жители Тель-Авива, Рамат-Гана, Гиватаима, Бней-Брака, Кфар-Сабы, Раананы, Ход-ха-Шарона, Ришон ле-Циона, Бат-Яма и Холона. Но попозже заказать сверхбыструю доставку смогут все жители районов, где действует сервис Wolt.

«Курсор» писал ранее, что сеть «Шуферсаль» открывает собственный веб-сайт, на котором местные продавцы будут продавать игрушки, мебель и украшения.

Еще мы писали, что 2 ноября, администрация компании «Шуферсаль» объявила, что начинает масштабный план по повышению эффективности, в который войдет изменение структуры филиалов и сокращение штата.

Напомним, что 8 сентября, в Тель-Авиве крупная торговая сеть «Шуферсаль» открыла первый автоматический супермаркет, где покупатели могут спокойно брать из полок нужные продукты и идти домой, не расплачиваясь при выходе.

Читайте также, что нидерландская сеть магазинов-супермаркетов SPAR в партнерстве с компанией «Шуферсаль» начнет осваивать израильский рынок. В ближайшие три года ожидается открытие не менее 10 филиалов SPAR.