Кудс: Действия Исламского джихада управляются Тегераном

Командующий отрядом Кудс КСИР заявил, что именно Иран стоит за атаками Исламского джихада и запуском двухсот ракет за последние сутки по территории Израиля.

Эскалация в секторе Газа контролируется и управляется из Тегерана.

Об этом заявил командующий силами Кудс Исмаил Кани.

Кани подтвердил, что последняя эскалация в секторе Газа со стороны Исламского джихада направляется из Тегерана: «Каждый день проводится не менее 15 операций против израильских целей».

Это еще раз подтверждает заявления Израиля, что за палестинской террористической организацией стоит рука Ирана, которая несет ответственность за запуск уже около 200 ракет за последние сутки.

Глава Исламского джихада Зиад Нахала (69 лет) находится в Иране и проводит встречи с местными официальными лицами, в том числе с верховным лидером Али Хаменеи и его советником Али Акбаром Лаити. Кроме того, консультации проводятся с президентом Ибрагимом Раиси.

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«Курсор» ранее информировал, что Тайсир Джабари не будет последней целью. Операция Армии обороны Израиля «Рассвет» против Исламского джихада продолжается. ЦАХАЛ наносит удары и ликвидирует десятки боевиков.

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