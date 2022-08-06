ЦАХАЛ: Тайсир Джабари не будет последней целью

Операция Армии обороны Израиля «Рассвет» против Исламского джихада продолжается. ЦАХАЛ наносит удары и ликвидирует десятки боевиков.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа заявил: «В случае необходимости Тайсир Джабари не будет последней целью».

Об этом в субботу утром заявил Ран Кочав, комментируя операцию «Рассвет».

ЦАХАЛ продолжает операцию против палестинского Исламского джихада в секторе Газа, нанося удары по десяткам целей, принадлежащих группировке, ликвидируя десятки боевиков, включая главу группировки, в северной части анклава.

Операция Армии обороны продолжается, все службы в состоянии боевой готовности. Жителей просят выполнять рекомендации службы тыла.

В ЦАХАЛе проинформировали, что самолеты израильских ВВС, вооруженные беспилотники, вертолеты и танки нанесли более 40 ударов по десяткам целей в Газе, принадлежащих группировке, включая военные базы, объекты и склады по производству оружия, места запуска ракет, здания, используемые боевиками, наблюдательные посты и многое другое.

«Курсор» писал, что Армия обороны Израиля атаковала цели в секторе Газа: первые кадры.

Наш сайт сообщал, что Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой. Лапид назвал главный приоритет на фоне эскалации на границе с Газой.

«Курсор» ранее информировал, что ЦАХАЛ атакует: ликвидирован первый террорист, «Железный купол» развернут. Пресс-служба сообщила, что ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист уже ликвидирован.

Редакция сообщала, что Цева адом объявлена в ряде городов Израиля, список дополняется.