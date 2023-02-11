Курорт Хермон открыли для посетителей, но не для всех

В субботу, 11 февраля, горнолыжных курорт Хермон снова открыли для посетителей, но только для тех, кто приобрел входной билет.

В администрации подчеркивают, что на площадке очень холодно и ветрено. Тех, у кого на руках нет билетов на посещение горы, просят из-за плохих погодных условий пока не посещать это место.

Отметим, что «снежный» период на горе начался в этом сезоне сравнительно поздно. Первый снег на вершине Хермона выпал 25 декабря. Образовавшийся снежный покров продержался около трех дней. Следующий снегопад был только в середине января, но осадков было мало.

«Курсор» писал ранее, что каждый год израильтяне с нетерпением ждут зимы и выпадения снега, который всегда ассоциируется со сказкой и волшебством. Роскошный вид заснеженной горы Хермон опубликовали в сети.

Еще мы писали, что несколько дней назад север страны засыпало снежными сугробами. Движение на некоторых участках перекрыто.

Напомним, японские ученые протестируют технологию получения электричества из снега. Это произойдет с одном из самых заснеженных городов Японии, Аомори. Если замысел специалистов будет иметь успех, это позволит в будущем добывать дешевую энергию.

Читайте также, что исследователи китайского метеорологического управления и Корпорации авиационной промышленности Китая показали успехи в управлении осадками. Беспилотники пять часов подряд кружили над нагорьем и гоняли тучи, которые сталкивались и превращались в дождевые облака.