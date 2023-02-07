Север Израиля накрыла снежная буря

Непогода на севере страны привела к серьезным наносам снега и перекрытию дорог.

Север страны засыпало снежными сугробами. Движение на некоторых участках перекрыто.

Об этом сообщает Медиа Архив.

В сети показали настоящую снежную бурю, которую наблюдали жители северных районов Израиля.

Ранее Курсор писал, что непогода бушует: какие дороги перекрыты на севере Израиля. В полиции предупредили, что уже перекрыли две дороги из-за плохих погодных условий.

Ранее наш сайт сообщал, что в среду аэропорт Бен-Гурион может работать с перебоями. Коллектив соберется для разъяснения позиции профсоюза по текущему конфликту с руководством Управления аэропортов.

Также мы информировали, что депутата Касифа силой сняли с трибуны Кнессета из-за призыва к восстанию. Чтобы удалить политика из зала заседания, пришлось вызывать охрану.

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