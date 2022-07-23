Эксперт рассказал, когда могут упасть цены на жилье в Израиле

Генеральный директор Bank Leumi Ханан Фридман: «Действительно ожидается, что темпы роста экономики снизятся, но рецессии не ожидается. До этого нам еще далеко».

«Экономический рост снизится, но рецессии в Израиле не ожидается», — заявил ранее генеральный директор Bank Leumi Ханан Фридман.

По словам Фридмана, с экономической точки зрения Израиль находится в хорошем положении по сравнению со многими другими странами.

Фридман объяснил, почему израильская экономика сильна: «Темпы начала строительства значительно увеличились, новые открытия газа улучшили наш статус перед лицом дефицита в Европе, высокие технологии по-прежнему сильны, несмотря на проблемы молодых компаний, благодаря технологическим изменениям и увеличению израильского оборонного экспорта из-за войны на Украине».

Он добавил, что соображения бизнес-кредита изменились. Теперь они учитывают не только продажи или прибыль, но и гибкость бизнеса и способность адаптировать деятельность к сложным ситуациям, таким как пандемия COVID-19.

«Решение зависит от многих факторов, но Банк Израиля не может разрешить кризис только с помощью денежных инструментов», — сказал он в отношении жилищного кризиса.

«Мы должны распутать клубок бюрократии. Пока не будет упорядоченного законодательства в области планирования и строительства, давний разрыв между спросом и предложением не сократится, а цены останутся высокими», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что назван город Израиля, лидирующий по продажам новых домов. Центральное бюро статистики также установило, что за первые пять месяцев года продажи новых домов упали на 10% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

Наша редакция писала, что цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды. Продолжающийся рост цен на недвижимость по всей стране происходит, несмотря на недавнее замедление продаж и крупномасштабный жилищный проект, субсидируемый государством.

Названы города Израиля, где снижаются цены на жилье. Цены на жилье в Израиле стремительно растут. Многие граждане ищут жилье по более доступным ценам.

Курсор писал, что эксперты рассказали, подешевеют ли в Израиле квартиры. Всего в мае были куплены лишь 10 500 квартир. За вычетом субсидированного жилья (продается в рамках лотерей «Цена для новосела») подрядчики продали в мае лишь 2900 «нельготных» новых квартир.

Кроме этого, в Израиле резко подскочили цены на аренду квартир.

Жилищная лотерея в Израиле: новые детали о втором раунде.

Кроме этого, стало известно о новой проблеме на рынке аренды жилья в Израиле.

Наша редакция сообщала, что в Израиле наблюдается резкое падение продаж нового жилья.