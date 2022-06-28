Скоро открывается запись на второй этап лотереи «Квартира со скидкой»

В первой лотерее, состоявшейся в апреле, квартиры выиграли 10 053 семьи, а на участие записались 120 тысяч семей — беспрецедентное число участников.

Уже третьего июня начнется второй этап лотереи в рамках программы «Квартира со скидкой». Он закончится в полночь на 17 июля. Отметим, что на втором этапе будут разыгрываться 5500 квартир в 25 населенных пунктах. Среди них Эйлат, Ашдод, Бейт-Шемеш, Хайфа, Сдерот и другие.

Напомним, что в рамках программы в течение года разыгрывается 30 тысяч квартир.

Как и на первом этапе, можно записаться на розыгрыш в трех городах, а также на все проекты в каждом из трех городов. Очередность записи не имеет значения.

Оформить сертификат соответствия критериям лотереи можно до 7 июля. После этой даты нельзя будет получить сертификат для участия именно в этом этапе розыгрыша.

Чтобы зарегистрироваться, нужно иметь сертификат соответствия критериям участника розыгрыша. Его можно оформить на сайте министерства строительства Израиля. Кроме того, можно записаться с помощью заполнения форм на сайтах компаний или по телефонам 2850 «Алоним», 6078 «Мильгам», *6266 «Амидар».

Оформления сертификата стоит 240 шекелей и занимает до десяти дней. Справка выдается сроком на год.

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