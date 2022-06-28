Лапид будет жить в доме, где раньше проживали охранники Нетаниягу

В официальную резиденцию прибыл грузовик для перевозки оборудования и мебели в новую резиденцию Яира Лапида. До сих пор он жил в элитном районе Тель-Авива.

Глава министерства иностранных дел Яир Лапид, который на этой неделе должен вступить в должность премьер-министра Израиля, переедет из Тель-Авива на виллу, находящуюся в 200 метрах от официальной резиденции премьера на улице Бельфура.

Примечательно, что ранее это здание использовалось как посольство Гватемалы, а затем его занимала охрана бывшего премьера и главы партии «Ликуд» Биньямина Нетаниягу.

Стоит отметить, что на решение Лапида могло повлиять то, что в официальной резиденции премьер-министра Израиля на улице Бельфур в Иерусалиме сейчас идет ремонт. Так, сегодня, 28 июня, туда прибыл грузовики для перевозки оборудования и мебели в здание, где будет жить Лапид.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что законопроект о роспуске Кнессета приняли в первом чтении. На этой неделе депутаты от коалиции и оппозиции достигли соглашения, обеспечивающего роспуск Кнессета. Кнессет утвердил в первом чтении законопроект о роспуске парламента. 53 депутата проголосовали за законопроект. Воздержавшихся или голосовавших против не было.

Кроме того, Курсор писал, что в РААМ назвали условия для вступления в следующее правительство. Председатель РААМ Мансур Аббас говорит, что Айелет Шакед должна отказаться от оппозиции к «воссоединению семьи», чтобы он присоединился к правительству с ней.

Еще напомним, что Кнессет распустят к полуночи среды.