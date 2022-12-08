Лапид: Что еще осталось выжать из Нетаниягу?

Премьер-министр Яир Лапид поделился своим мнением о просьбе Биньямина Нетаниягу к президенту Ицхаку Герцогу о продлении мандата на формирование правительства.

Он это сделал в Twitter.

«Ликуд попросил президента продлить мандат. Трудно оценить, что еще можно выжать из Нетаньяху», ‒ написал он.

Отметим, что в четверг, 8 декабря, Ликуд официально попросил президента Герцога о продлении мандата на 2 недели для формирования правительства. В письме Нетаниягу заявил, что он достиг договоренностей с некоторыми сторонами, ему нужно больше времени для других.

Несколькими днями ранее глава партии Авода Мейрав Михаэли обратилась к президенту и попросила его отклонить просьбу Нетаниягу, потому что, по ее мнению, лидер Ликуда «стремится нанести серьезный удар по демократической природе государства и принять драконовские законы, прежде чем взять на себя фактическую ответственность в качестве премьер-министра».

Ранее стало известно, что после долгих месяцев напряженности и нескольких попыток устроить встречу, Нетаниягу встретился с Битаном, в рамках чего они приняли решение о возобновлении сотрудничества.

Журналисты пишут, что Битан хочет стать главой экономического комитета и, согласно ожиданиям, ему предоставят эту должность. Офис Нетаниягу также изучает возможность назначения Битана председателем коалиции.

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу согласился передать председателю ШАС Арье Дери контроль над транспортом и инфраструктурой.

Помимо этого Итамар Бен-Гвир и Ярив Левин представят законопроект, который произведет революцию в израильской полиции.