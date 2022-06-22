Лапид эмоционально высказался об уходе Беннета с поста премьера

«Посмотрите, что происходит с порядочными правыми, которые не желают участвовать в культе ненависти», — сказал Лапид о Беннете во время сегодняшнего публичного выступления.

Яир Лапид сегодня утром сослался на досрочные выборы и роспуск правительства и пояснил: «Мы победили экстремистов в предыдущем туре выборов, мы также победим их в следующем раунде». Лапид сделал это заявление в рамках своего участия в конференции Эли Горовица по экономике и обществу Израильского института демократии.

Лапид ясно дал понять, что даже то, как распалось это правительство, было проявлением взаимного уважения. «Поддерживая израильские ценности, такие как дружба, правда, соблюдение соглашений. С другой стороны, конечно, были и ложь, расизм, разрушение государственности», — сказал он.

Министр иностранных дел добавил, что «большинство израильтян хотят жить вместе в мире. Они не хотят, чтобы здесь было правительство, основанное на насилии и ненависти. Они знают, что демократия не только защищает их, но и они также должны защищать демократию».

«Великая израильская история — это история об осколках, которые собираются вместе. Они приезжают со всего мира после невообразимой трагедии и обнаруживают, что вместе — и только вместе — нет ничего, что они не могли бы сделать. Нет вершины, до которой они не могли бы дотянуться», — продолжил он.

О премьер-министре Нафтали Беннете министр Лапид сказал в своем выступлении: «Посмотрите, что происходит с порядочными правыми, которые не желают участвовать в этом культе ненависти. Посмотрите, что они сделали с Нафтали Беннетом в этом году. Хороший человек, хороший израильтянин, хороший премьер. Посмотрите, сколько яда на него вылили».

Ранее наш сайт писал, что стало известно, почему Беннет решил распустить правительство.

Также бывший премьер-министр, лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу пообещал, что «Ликуд» возглавит следующее правительство Израиля.