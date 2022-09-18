Лапид хочет встретиться с королем Иордании в США

Премьер-министр Яир Лапид намерен добиваться встречи с королем Иордании Абдаллой в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Утверждается, что Лапид хочет встретиться с Абдаллой II ибн Хусейном уже на этой неделе из-за высокой напряженности и опасений в преддверии Высоких праздников в Израиле.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Период праздников часто отмечается масштабными собраниями у Стены Плача, что может привести к проблемам с безопасностью.

Напомним, что в понедельник, 19 сентября, премьер-министр Яир Лапид полетит в Нью-Йорк, где примет участие в работе Генеральной Ассамблеи ООН, а его выступление планируется в четверг. В рамках визита он встретится с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

В Нью-Йорке Лапид пообщается с главами основных организаций еврейских общин Северной Америки и примет участие в ежегодной конференции организации FIDF. Мероприятия посетят примерно 500 основных сторонников организации, которая работает на благо солдат ЦАХАЛа (например, предоставляя стипендии).

В делегацию премьер-министра войдут советник по нацбезопасности Эяль Хулата, гендиректор МИД Алон Ушпиз, военный секретарь генерал-майор Ави Гил, министр обороны Аравия Гиль, гендиректор канцелярии премьер-министра Наама Шульц и секретарь кабинета министров Шалом Шломо. Их будут сопровождать посол Израиля в США Майкл Герцог, посол Израиля в ООН Гилад Эрдан и генеральный консул в Нью-Йорке Асаф Замир.

Ранее мы рассказывали, что Яир Лапид и Омер Бар-Лев не будут отправлять полицейских в Умань на Рош ха-Шана.

Также «Курсор» сообщал о том, что Шакед и Михаэли обменялись колкостями касаемо мирных переговоров с ПА.

Помимо этого, Турция осудила США за решение по эмбарго на поставки оружия Кипру.