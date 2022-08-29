Нетаниягу после встречи с Лапидом: Я обеспокоен больше, чем до нее

Лидер оппозиционных движений Беньяин Нетаниягу поделился своими впечатлениями после разговора с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом касаемо ядерного соглашения с Ираном.

Нетаниягу готов поддержать любые «решительные» меры против иранской стороны.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

«Я обеспокоен после встречи больше, чем до нее», – поделился оппозиционер.

Бывший премьер-министр обвинил Лапида и министра обороны Бени Ганца в том, что те в прошлом году «засыпали при исполнении служебных обязанностей». Также Нетаниягу утверждает, что они должны лоббировать Конгресс США и высказываться в американских СМИ.

«У меня есть четкое послание аятоллам в Тегеране: 1 ноября мы приведем в Израиль сильное и решительное руководство, которое гарантирует, что с соглашением или без него у них никогда не будет ядерного оружия», – заявил Нетаниягу, имея в виду грядущие выборы в Кнессет.

Ранее стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство.

Также «Курсор» сообщал, что арезидент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана.

Кроме этого, бывший глава Моссада заявил, что режим Ирана лжет всему миру.