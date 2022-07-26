Лапид: Израиль всегда готов к диалогу с россией

Премьер-министр Израиля отметил, что «израильско-российские отношения основаны на наследии, непрерывной связи и взаимных интересах». Такое заявление последовало за речью пескова о том, что эти события нельзя политизировать.

Премьер-министр Яир Лапид заявил, что связи между россией и Израилем «основаны на наследии» и что Иерусалим всегда готов к диалогу с Москвой.

Он выступил на фоне продолжающейся конфронтации между Израилем и россией по поводу действий Еврейского агентства, квазиправительственного агентства, отвечающего за репатриацию в Израиль, которое москва стремится закрыть.

«Израильско-российские отношения основаны на наследии, непрерывной связи и взаимных интересах», — говорится в заявлении Лапида. «Еврейская община [в россии] занимает центральное место в этих отношениях».

Лапид говорит, что если «возникнут юридические вопросы в связи с важной деятельностью Еврейского агентства в россии, Израиль, как всегда, готов и желает вести диалог об этом, сохраняя важные отношения между странами».

Офис Лапида говорит, что его комментарии являются ответом на высказывания, сделанные ранее сегодня пресс-секретарем Кремля дмитрием песковым.

Ранее Курсор писал, что президент Ицхак Герцог выступил с речью и заговорил о кризисе в израильско-российских отношениях. «Чем меньше мы говорим и чем больше делаем, тем лучше», — отметил он.

Курсор писал, что бывший главный раввин москвы обвинил россию в попытке закрыть Еврейское агентство. Пинхас Гольдшмидт заявил, что усилия российского правительства по закрытию Еврейского агентства приведут к обратным последствиям — еще больше евреев захотят репатриировать в Израиль.

Наша редакция писала, что Еврейское агентство тайно планирует переехать из россии в Израиль. Это решение следует за запросом минюста россии в четверг, 21 июля, о прекращении деятельности агентства на территории рф. Стало известно, что в ближайшее время состоится судебное рассмотрение дела касательно деятельности Еврейского агентства.

Также сообщалось, что россии прокомментировали требование закрыть «Сохнут». Пресс-секретарь главы кремля дмитрий песков заявил, что требование закрыть Еврейское агентство «Сохнут» связано лишь с российским законодательством.