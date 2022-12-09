Лапид: «Ликуд» стал младшим партнером в собственном правительстве

Яир Лапид (партия «Еш Атид») прокомментировал формирование нового правительства и заявил, что «Ликуд» потерял контроль над ситуацией.

Об этом сообщает INN.

«Это правительство — не обычное явление. Оно даже не отражает результаты выборов. «Ликуд» стал младшим партнером в собственном правительстве, Биньямин Нетаньягу — самый слабый из всех, кем он когда-либо был, а экстремисты доводят систему до безумия», — сказал политик.

«Если бы было создано нормальное правительство, мы бы дали ему время приспособиться. Это не так», — отметил Лапид.

Ранее Курсор писал, что Яир Лапид прокомментировал просьбу Нетаниягу о продлении мандата. Лапид поделился своим мнением о просьбе Биньямина Нетаниягу к президенту Ицхаку Герцогу о продлении мандата на формирование правительства.

«Нетаниягу слаб и зависим»: Лапид выступил с новой критикой в адрес нового правительства. Лапид заявил: «Системой образования будут руководить люди, которые верят в конверсионную терапию, в мессианские концепции, в то, что женщины должны вернуться на кухню».

Курсор сообщал, что Лапид заявил, что «Нетаниягу уже знает, что совершил серьезную ошибку», а также обратился с призывом к членам партии Ликуд.

Напомним, что Лапид жестко раскритиковал коалиционное соглашение Нетаниягу с Религиозным сионизмом.