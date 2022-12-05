Лапид жестко раскритиковал коалиционное соглашение Нетаниягу с Религиозным сионизмом

Уходящий премьер-министр Яир Лапид возмущен коалиционным соглашением между «Религиозным сионизмом» и «Ликудом».

Подробности коалиционного соглашения между «Ликудом» и «Религиозным сионизмом», опубликованные полностью сегодня утром, вызвали гнев уходящего премьер-министра Яира Лапида.

Об этом сообщает INN.

«Согласно соглашению между партиями «Ликуд» и «Религиозный сионизм», Смотрич будет назначать координатора деятельности правительства на территориях [COGAT] и главу гражданской администрации, которые до сих пор назначались начальником штаба ЦАХАЛа. Нетанияггу продал страну хардалим», — сказал Лапид.

«Хардалим» (множественное число) — это термин, используемый для обозначения религиозных сионистов, которые считаются более строгими в соблюдении еврейского закона — это слово представляет собой сокращение от «харедим» и «дати-леуми» (религиозно-сионистский).

Бывший начальник штаба ЦАХАЛа Гади Айзенкот, ныне депутат Кнессета от партии «Национальное единство» (возглавляемой уходящим министром обороны Бени Ганцем), отметил, что коалиционное соглашение включает пункт о передаче «широких» полномочий, ранее принадлежавших Министерству обороны.

«Это беспрецедентный шаг в истории ЦАХАЛа и системы безопасности. Это существенно подрывает авторитет министра обороны и начальника штаба, а генерального прокурора превращает в политического советника», — заявил Айзенкот.

Ранее Курсор писал, что обнародовано коалиционное соглашение Ликуда с Религиозным сионизмом. В прошлый четверг партия «Ликуд» подписала коалиционное соглашение с партией «Религиозный сионизм», которую возглавляет депутат Кнессета Бецалель Смотрич.

Курсор писал, что партия Яадут а-Тора подписала коалиционное соглашение с Ликудом. Партия ультраортодоксов достигла соглашения с переговорной командой «Ликуда» после 12 часов напряженных переговоров.

Курсор писал, что депутат Ликуда прокомментировал слухи о мятеже в партии. Политик рассказал, является ли Нетаниягу бесспорным лидером Ликуда.

Коалиционное соглашение: Смотрич назначит главу COGAT и гражданской администрации. Лапид назвал соглашение «опасной политизацией армии».

Наша редакция писала, что Яир Лапид заявил, что политические партии не могут назначать генерала и подполковника в АОИ, потому что это «опасная политизация армии».

Напомним, что Нетаниягу заявил, что он не допустит эрозии демократии Израиля.