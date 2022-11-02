Лапид: Мы будем терпеливо ждать, пока не будет подсчитан последний голос

Премьер-министр Яир Лапид выступил во вторник вечером с активистами «Еш Атид», министрами и депутатами Кнессета после того, как опросы на выходе показали, что его партия становится второй по величине в Кнессете.

«Мы привезли беспрецедентное количество мест, эта ночь продлится два дня. Это не конец, пока не будет пересчитан последний конверт», — сказал он.

Блок Лапида не набрал 61 места, необходимого для формирования правительства, но Лапид попросил активистов дождаться реальных результатов.

«Мы будем терпеливо ждать, даже если у нас не хватит терпения, пока не появятся окончательные цифры. Еш Атид зафиксировала редкое достижение», — заявил политик.

«Роль правительства заключается в том, чтобы залечить раны израильского общества. Эти изменения неизбежны, их невозможно остановить. Их можно отсрочить, но нельзя остановить», — сказал Лапид.

Подсчитано более 60% бюллетеней: сколько мест у праворелигиозного блока Нетаниягу. В Центральной избирательной комиссии продолжается подсчет голосов, и в настоящее время подсчитано 62 процента от общего числа поданных бюллетеней.

Кроме этого, появились первые комментарии политиков после оглашения результатов экзитполов. «Ликуд» начинает осторожно праздновать победу, тогда как в «Еш Атид» предлагают дождаться официальных результатов голосования.

Как сообщал Курсор, Нетаниягу заяивл, что «мы получили огромный вотум доверия, мы на пороге великой победы». Председатель «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступил в штаб-квартире партии после того, как экзитполы показали, что его блок получил достаточно мест в Кнессете для формирования правительства.

Также Курсор информировал о том, что в «Ликуд» призвали отправить подкрепления полиции на все избирательные участки в арабском секторе.