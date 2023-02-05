Лапид обратился к правительству: Вы ведете государство к концу

Нынешнее правительство ведет Израиль «к концу государства, каким мы его знаем».

Об этом в своем Twitter заявил лидер оппозиции Яир Лапид.

«Они думают, что могут проповедовать нам мораль. Троица слабаков, расистов и сторонников терроризма, вам пора понять — мы на вас не работаем, вы нас не заткнете и мы не получим от вас уроков демократии. Вы ведете Израиль к концу государства, каким мы его знали, мы будем сражаться с вами и победим», — написал Лапид.

הספין החדש של מכונת הרעל, ביבי סמוטריץ ובן גביר חושבים שהם יכולים להטיף לנו מוסר. שלישיית החלש, הגזען ותומך הטרור הגיע הזמן שתבינו- אנחנו לא עובדים אצלכם, לא תשתיקו אותנו ולא נקבל מכם שיעורים בדמוקרטיה. אתם מובילים את ישראל לסוף המדינה כמו שהכרנו אותה, אנחנו נאבק בכם ואנחנו ננצח. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) February 5, 2023

Как сообщал Курсор, 2 января председатель партии «Еш Атид» Яир Лапид был официально объявлен лидером оппозиции. Соответствующее решение было озвучено в понедельник, 2 января, во время пленума Кнессета.

Как сообщал Курсор, в конце декабря министр по делам Иерусалима и наследия раввин Амихай Элияху подал спикеру Амиру Охане заявление об уходе из Кнессета. Элияху поблагодарил Охану за то, что тот принял заявление накануне Шаббата.

Ранее Курсор писал о том, что в Кнессете 25-го созыва всего 29 депутатов-женщин. Для сравнения: в Кнессете прошлого созыва было 43 женщины. При этом женщины составляют 50,4 процента населения Израиля.

В формирующемся правительстве ситуация с женским представительством еще хуже, чем в нынешнем. В лучшем случае в правительстве будут 4-5 министров-женщин, при этом в уходящем их девять. В предыдущем правительстве Биньямина Нетаниягу было 8 министров-женщин, до этого — 6, а в 2013 году их было 4.

Также Курсор информировал о том, что Кнессет 19 декабря одобрил законопроект, увеличивающий минимальное количество депутатов, необходимое для формирования новой фракции в парламенте.