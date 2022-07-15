Лапид поблагодарил полицию и ШАБАК за усилия во время визита Байдена

После того, как самолет с президентом США, улетел, премьер-министр Яир Лапид выразил благодарность министру общественной безопасности Омеру Барлеву и комиссару полиции Израиля Коби Шабтаю.

Премьер-министр Яир Лапид позвонил министру общественной безопасности Омеру Барлеву и комиссару полиции Израиля Коби Шабтаю, чтобы поблагодарить их за их усилия во время визита президента США Джо Байдена.

«Премьер-министр поблагодарил израильскую полицию за их напряженную и успешную работу в ходе операции «Синий щит 3» по обеспечению визита президента США Джо Байдена», — говорится в заявлении канцелярии премьер-министра.

«Премьер-министр также хотел бы поблагодарить сотни мужчин и женщин из службы безопасности Шин Бет, которые принимали участие в операции по обеспечению безопасности президента», — говорится в заявлении.

«Вы сопровождали меня каждый день, президент Соединенных Штатов также видел, насколько вы профессиональны», — сказал Лапид.

Напомним, после отлета Байдена в Саудовскую Аравию премьер-министр Яир Лапид выступил с заявлением в аэропорту Бен-Гурион. Он сказал, что решение Саудовской Аравии открыть свое воздушное пространство для израильских рейсов является «первым официальным шагом» более широкого дипломатического процесса по нормализации отношений с еврейским государством.

Также Курсор писал, что Байден возмутил саудовских журналистов. Наблюдая за пресс-конференцией Байдена и Аббаса из пресс-центра в отеле Intercontinental в Джидде, десятки саудовских репортеров вздохнули от разочарования, когда президент США изо всех сил пытался произнести имя их убитой коллеги Ширин Абу Акле.

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