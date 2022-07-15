Рост цен и политическая нестабильность подрывают доверие израильтян — опрос

Исследование CBS показывает, что сочетание более высоких процентных ставок, инфляции, проблем с жильем и приближающихся выборов вызывает экономическую неопределенность.

Опрос потребителей, проведенный Центральным статистическим бюро (CBS) за июнь, показал, что общее доверие потребителей в июне упало на семь пунктов по сравнению с маем.

Опрос предоставляет ежемесячную информацию по ряду показателей и проводится с репрезентативной выборкой участников старше 21 года. Около 8 800 участников опросили об их общих оценках экономической ситуации, их ожиданиях относительно изменения ситуации и планах крупных покупок и сбережений в ближайшем будущем. Эти оценки производятся для трех временных периодов: прошлого года, настоящего и предстоящего года.

Индекс оценивается по шкале от плюс 100 до минус 100, с нулем, обозначающим среднюю точку, в которой люди не считают себя ни оптимистичными, ни пессимистичными. Чем ближе цифра к 100, тем больше они чувствуют прибавку в уверенности; чем ближе цифра к минус 100, тем меньше они чувствуют уверенности.

Недавний опрос показал, что потребительское доверие упало с -14 пунктов в мае до -21 пункта в июне. На вопрос об их уверенности в общей экономической ситуации и перспективах Израиля на предстоящий год индекс упал до -34 пунктов, поднявшись в мае до -24, что может быть реакцией на политические потрясения в сочетании с ростом цен.

На вопрос об ожидаемых изменениях экономической ситуации в собственном домохозяйстве в предстоящем году респонденты в июне ответили -1 баллом по сравнению с 5 месяцем ранее.

На вопрос об изменениях, которые уже произошли в экономическом положении их домохозяйств за последний год, индекс изменил устойчивую повышательную тенденцию с начала года и упал до минус 21, что свидетельствует о том, что люди считают ситуацию значительно хуже, чем они были год назад.

Возможно, неудивительно, что когда их спросили об их намерении совершить крупные покупки (дома, автомобили и т. д.) в следующем году, по сравнению с их планами на прошлый год, уверенность снизилась до -26 баллов (с -21 в мае). Есть некоторые признаки замедления рынка жилья, которые могут быть связаны.

В целом индекс относительного потребительского доверия снизился до -31 пункта. Высокий отрицательный показатель предполагает, что люди будут ограничивать свои расходы, потому что они не чувствуют достаточного оптимизма в отношении будущего.

В целом снижение уверенности и намерение отложить крупные покупки отражают общую озабоченность расходами домохозяйств, и особенно стоимостью жилья, которая продолжает расти гораздо быстрее, чем инфляция. Согласно последним данным, инфляция составляет 4,1%, и прогнозируется, что в этом календарном году она еще больше возрастет.

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