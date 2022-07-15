Журналистов в Саудовской Аравии возмутили проблемы с произношением Байдена

Наблюдая за пресс-конференцией Байдена и Аббаса из пресс-центра в отеле Intercontinental в Джидде, десятки саудовских репортеров вздохнули от разочарования, когда президент США изо всех сил пытался произнести имя их убитой коллеги Ширин Абу Акле.
Сначала показалось, что Байден произнес ее имя как «Аль-Каида».
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Выступая в Бейт-Лехеме вместе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, Байден сказал, что США «продолжат настаивать на полном и прозрачном отчете о ее смерти и будут продолжать отстаивать свободу СМИ во всем мире».
Байден сказал, что Абу Акле «выполняла очень важную работу», когда ее убили в мае.
Байден, который ранее говорил о своих проблемах с заиканием, регулярно допускает словесные оплошности даже с неиностранно звучащими словами или именами, из которых большинство американцев перестали делать проблему.
Напомним, что президент США Джо Байден воздержался от признания Восточного Иерусалима столицей будущего палестинского государства. На этом настаивала администрация ПА во время переговоров перед встречей Махмуда Аббаса с президентом США.
«Курсор» также сообщал, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.
Кроме того, на пресс-конференции в Бейт-Лехеме с президентом США Джо Байденом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал к решению проблемы двух государств и активизации усилий по созданию палестинского государства.