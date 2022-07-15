Журналистов в Саудовской Аравии возмутили проблемы с произношением Байдена

Байден отметил, что Абу Акле была «американской гражданкой и гордой палестинкой», и сказал, что она выполняла «жизненно важную работу» во имя демократии.

Наблюдая за пресс-конференцией Байдена и Аббаса из пресс-центра в отеле Intercontinental в Джидде, десятки саудовских репортеров вздохнули от разочарования, когда президент США изо всех сил пытался произнести имя их убитой коллеги Ширин Абу Акле.

Сначала показалось, что Байден произнес ее имя как «Аль-Каида».

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Выступая в Бейт-Лехеме вместе с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом, Байден сказал, что США «продолжат настаивать на полном и прозрачном отчете о ее смерти и будут продолжать отстаивать свободу СМИ во всем мире».

Байден сказал, что Абу Акле «выполняла очень важную работу», когда ее убили в мае.

Байден, который ранее говорил о своих проблемах с заиканием, регулярно допускает словесные оплошности даже с неиностранно звучащими словами или именами, из которых большинство американцев перестали делать проблему.

ועכשיו גם כיסא ריק pic.twitter.com/6GHN5MWnKk — Nurit Yohanan (@nurityohanan) July 15, 2022

Напомним, что президент США Джо Байден воздержался от признания Восточного Иерусалима столицей будущего палестинского государства. На этом настаивала администрация ПА во время переговоров перед встречей Махмуда Аббаса с президентом США.

«Курсор» также сообщал, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.

Кроме того, на пресс-конференции в Бейт-Лехеме с президентом США Джо Байденом глава Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал к решению проблемы двух государств и активизации усилий по созданию палестинского государства.