Шикли согласился на сделку и теперь сможет участвовать в выборах

19:11, Сегодня
Политика, Новости Израиля, Zahav
амихай шикли фото
Фото: Olivier Fitousi/Flash90

Амихай Шикли заключил сделку и официально покинул Кнессет — теперь он сможет участвовать в выборах от существующей партии. Ходят слухи, что он присоединится к Ликуду.

Депутат-перебежчик Амихай Шикли, который в начале этого года был официально объявлен перебежчиком из партии «Ямина», согласился на сделку по выходу из нынешнего состава Кнессета, что позволит ему баллотироваться от существующей партии на предстоящих выборах.

Шикли, который отказывался голосовать с уходящей коалицией с момента ее создания год назад, был официально объявлен перебежчиком в апреле, что не позволило бы ему баллотироваться от любой существующей партии на следующих выборах.

Но в рамках соглашения, достигнутого сегодня после обжалования решения, Шикли согласился уйти в отставку из нынешнего состава Кнессета, и, таким образом, он будет освобожден от подобных ограничений. Уже давно ходили слухи о том, что Шикли ведет переговоры о вступлении в Ликуд, и сразу после объявления о сделке несколько депутатов опубликовали в Твиттере сообщения с поздравлениями и призывами вступить в их партию.

Пока неясно, будет ли Шикли участвовать в праймериз Ликуда перед общенациональными выборами 1 ноября или получит зарезервированное место, как ему было обещано ранее в этом году.

Также мы писали, что Лапид поговорил с королем Иордании Абдаллой II. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость укрепления и углубления сотрудничества и отношений между Израилем и Иорданией, предстоящий визит президента США Байдена.

Ранее наш сайт сообщал, что СМИ озвучили шансы партии Тиква Хадаша на предстоящих выборах. Если партия «Тиква Хадаша» Гидеона Саар не преодолеет порог, его голоса будут аннулированы. Одной партии в нынешнем коалиционном блоке может быть достаточно не пройти порог, чтобы обеспечить возвращение к власти главы оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Кроме того, редакция Курсора писала, что блок Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Последний опрос впервые показывает, что блок во главе с лидером «Ликуда» Биньямином Нетаниягу получит 61 место на предстоящих выборах, что позволит бывшему премьер-министру сформировать узкое правое правительство.

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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