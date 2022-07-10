Шикли согласился на сделку и теперь сможет участвовать в выборах

Амихай Шикли заключил сделку и официально покинул Кнессет — теперь он сможет участвовать в выборах от существующей партии. Ходят слухи, что он присоединится к Ликуду.

Депутат-перебежчик Амихай Шикли, который в начале этого года был официально объявлен перебежчиком из партии «Ямина», согласился на сделку по выходу из нынешнего состава Кнессета, что позволит ему баллотироваться от существующей партии на предстоящих выборах.

Шикли, который отказывался голосовать с уходящей коалицией с момента ее создания год назад, был официально объявлен перебежчиком в апреле, что не позволило бы ему баллотироваться от любой существующей партии на следующих выборах.

Но в рамках соглашения, достигнутого сегодня после обжалования решения, Шикли согласился уйти в отставку из нынешнего состава Кнессета, и, таким образом, он будет освобожден от подобных ограничений. Уже давно ходили слухи о том, что Шикли ведет переговоры о вступлении в Ликуд, и сразу после объявления о сделке несколько депутатов опубликовали в Твиттере сообщения с поздравлениями и призывами вступить в их партию.

Пока неясно, будет ли Шикли участвовать в праймериз Ликуда перед общенациональными выборами 1 ноября или получит зарезервированное место, как ему было обещано ранее в этом году.