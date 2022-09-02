Лапид прокомментировал ножевой теракт возле Кирьят-Арбы

Сегодня возле Кирьят-Арбы террорист напалс ножом на 20-летнего солдата ЦАХАЛа. К счастью, последний выжил. Он доставлен в больницу в Иерусалиме. Нападавшего ликвидировали.

«Желаю скорейшего выздоровления военнослужащему ЦАХАЛа, получившему ранение в результате нападения под Кирьят-Арбой. Посылаю силы бойцам, которые действовали решительно, чтобы нейтрализовать террориста. Мы продолжим бороться с любым, кто попытается навредить нашим гражданам и солдатам.

Шаббат Шалом всем солдатам Армии обороны Израиля и сил безопасности. Берегите себя», — написал премьер.

מאחל החלמה מהירה ללוחם צה״ל שנפצע בפיגוע ליד קרית ארבע. מחזק את הלוחמים שפעלו בנחישות לנטרול המחבל. נמשיך להיאבק בכל מי שינסה לפגוע באזרחינו וחיילינו.

שבת שלום לכל לוחמי צה״ל וכוחות הבטחון. שמרו על עצמכם. — יאיר לפיד — Yair Lapid (@yairlapid) September 2, 2022

Курсор сообщал ранее, что обнародовано видео первых минут после ножевого теракта возле Кирьят-Арбы.

Еще мы писали, что в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.