Лапид прокомментировал ножевой теракт возле Кирьят-Арбы

17:31, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Tomer Neuberg/Flash90

Яир Лапид пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему солдату ЦАХАЛа.

Сегодня возле Кирьят-Арбы террорист напалс ножом на 20-летнего солдата ЦАХАЛа. К счастью, последний выжил. Он доставлен в больницу в Иерусалиме. Нападавшего ликвидировали.

«Желаю скорейшего выздоровления военнослужащему ЦАХАЛа, получившему ранение в результате нападения под Кирьят-Арбой. Посылаю силы бойцам, которые действовали решительно, чтобы нейтрализовать террориста. Мы продолжим бороться с любым, кто попытается навредить нашим гражданам и солдатам.

Шаббат Шалом всем солдатам Армии обороны Израиля и сил безопасности. Берегите себя», — написал премьер.

Курсор сообщал ранее, что обнародовано видео первых минут после ножевого теракта возле Кирьят-Арбы. 

Еще мы писали, что в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.

Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.

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Автор материала:
Ирен Давид
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