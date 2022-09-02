Лапид прокомментировал ножевой теракт возле Кирьят-Арбы

Сегодня возле Кирьят-Арбы террорист напалс ножом на 20-летнего солдата ЦАХАЛа. К счастью, последний выжил. Он доставлен в больницу в Иерусалиме. Нападавшего ликвидировали.
«Желаю скорейшего выздоровления военнослужащему ЦАХАЛа, получившему ранение в результате нападения под Кирьят-Арбой. Посылаю силы бойцам, которые действовали решительно, чтобы нейтрализовать террориста. Мы продолжим бороться с любым, кто попытается навредить нашим гражданам и солдатам.
Шаббат Шалом всем солдатам Армии обороны Израиля и сил безопасности. Берегите себя», — написал премьер.
Курсор сообщал ранее, что обнародовано видео первых минут после ножевого теракта возле Кирьят-Арбы.
Еще мы писали, что в пятницу, 2 сентября, на пляже Палмахим в центре Израиля потерял сознание 70-летний мужчина. Его забрали в медицинское учреждение в критическом состоянии.
Напомним также, что сегодня произошло столкновение между арабскими бунтовщиками и правыми активистами у входа в Гробницу пророка Шмуэля, недалеко от северной части Иерусалима.