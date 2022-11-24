Лапид прокомментировал возвращение тела подростка

«Вернуть его тело семье — это меньшее, что мы могли сделать, чтобы принести комфорт в их дом», — заявил Лапид.

Яир Лапид отреагировал на возвращение тела покойного Тирана Перу из Дженина в Израиль.

Политик заявил: «Я выражаю искренние соболезнования семье Перу и всей общине друзов в связи с трагической смертью Тирана, который должен был отпраздновать сегодня ему исполнилось 18 лет».

«Вернуть его тело семье — это меньшее, что мы могли сделать, чтобы принести комфорт в их дом. Я благодарю всех, кто работал в последний день, чтобы замкнуть этот печальный круг», — прокомментировал он.

Ранее Курсор писал про похищение тела израильтянина в Дженине: ЦАХАЛ готовит операцию по возвращению. Армия обороны Израиля требует от руководства Палестинской автономии вмешаться и посодействовать возвращению тела 18-летнего израильтянина Тирана Феру, который был похищен боевиками в Дженине.

Также наш сообщал, что Нетаниягу навестил пострадавших в результате теракта в Иерусалиме.

Напомним, редакция писала, что в США осудили взрывы в Иерусалиме и заявили о «нерушимой» приверженности безопасности Израиля. Госсекретарь США Энтони Блинкен осудили теракты в Иерусалиме, во время которых погиб подросток и ещё по меньшей мере 20 человек получили ранения.

«Курсор» сообщал ранее, что в Иерусалиме произошло два взрыва на автобусных остановках, которые квалифицировали как теракт.