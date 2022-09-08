Лапид прокомментировал задержание палестинца и пообещал «жестко» ответить на террор

Лапид заявил, что Израиль «будет действовать жестко и бескомпромиссно против любого, кто попытается причинить нам вред».

Об этом сообщает The Times of Israel.

В канцелярии премьер-министра рассказали, что немногим ранее Лапид провел встречу с высшим руководством обороны и военных в штаб-квартире ЦАХАЛа. Они обсуждали рост насилия на территории Иудеи и Самарии.

«Цель встречи состояла в том, чтобы изучить инструменты, которые могут немедленно стабилизировать ситуацию в (Иудее и Самарии – ред.) и не допустить ее лавинообразного роста», – сказано в сообщении.

Напомним, что сегодня, 8 сентября, патрульные задержали в Тель-Авиве подозрительного человека. Оказалось, что это палестинский нелегал, вооруженный автоматом и взрывными устройствами. Его задержали и отправили на допрос.

Выяснилось, что арестованный собирался совершить теракт. Он оказался жителем Шлема, а в центр Израиля прибыл для того, чтобы устроить теракт в месте большого скопления людей. Также стало известно, что ранее его арестовывали после ножевого теракта в Иерусалиме, но после отпустили на свободу.

На место предотвращения теракта приехали правоохранители и проверили близлежащие улицы на предмет присутствия возможных сообщников террориста. Они задержали двух подозрительных граждан и изучают их возможную причастность к этим событиям. Чуть позже было принято решение о развертывании в Тель-Авиве дополнительных сил полиции для поиска новых подозреваемых.

Ранее Лапид рассказал, ШАБАК предотвратил в 2022 году сотни нападений, среди которых теракты смертников

Также «Курсор» сообщал о заявлении Лапида, согласно которому никто не будет диктовать Израилю правила ведения боя. Он имел в виду реакцию США на итоги расследования смерти американо-палестинской журналистки Абу Акле.