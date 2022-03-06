Лапид рассказал, как Израиль собирается помогать Украине

Шестого марта глава МИДа Израиля Яир Лапид поручил ведомству сосредоточиться на четырех главных направлениях по оказанию помощи Украине.
Эти направления следующие:
- Уже в скором времени в Украине будет развернут полевой госпиталь. Этим займутся министерство здравоохранения Израиля, больница «Шиба» и больничная касса «Клалит».
- Израиль будет продолжать поставки в Украину гуманитарной помощи.
- Больнице во Львове будут переданы шесть очень мощных генераторов, которые смогут обеспечить медикам электричество даже при перебоях со снабжением.
- Будут продолжать работу израильские центры помощи беженцам (как евреям, так и нет), которые находятся у пограничных переходов из Украины в страны на западе.
Стоит отметить, что Израиль уже начал создание полевого госпиталя в Украине.
Кроме того, наш сайт писал, что Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.
Также Курсор сообщал, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.
Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.