Лапид рассказал, как Израиль собирается помогать Украине

Израиль будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Глава министерства иностранных дел рассказал о том, по каким именно направлениям будет вестись работа.

Шестого марта глава МИДа Израиля Яир Лапид поручил ведомству сосредоточиться на четырех главных направлениях по оказанию помощи Украине.

Эти направления следующие:

Уже в скором времени в Украине будет развернут полевой госпиталь. Этим займутся министерство здравоохранения Израиля, больница «Шиба» и больничная касса «Клалит».

Израиль будет продолжать поставки в Украину гуманитарной помощи.

Больнице во Львове будут переданы шесть очень мощных генераторов, которые смогут обеспечить медикам электричество даже при перебоях со снабжением.

Будут продолжать работу израильские центры помощи беженцам (как евреям, так и нет), которые находятся у пограничных переходов из Украины в страны на западе.

Стоит отметить, что Израиль уже начал создание полевого госпиталя в Украине.

Кроме того, наш сайт писал, что Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.

Также Курсор сообщал, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

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