Лапид рассказал, как Израиль собирается помогать Украине

17:52, Сегодня
Новости Израиля, Политика, Новости СНГ, Zahav
Яир Лапид фото
Яир Лапид
Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Израиль будет оказывать Украине гуманитарную помощь. Глава министерства иностранных дел рассказал о том, по каким именно направлениям будет вестись работа.

Шестого марта глава МИДа Израиля Яир Лапид поручил ведомству сосредоточиться на четырех главных направлениях по оказанию помощи Украине.

Эти направления следующие:

  • Уже в скором времени в Украине будет развернут полевой госпиталь. Этим займутся министерство здравоохранения Израиля, больница «Шиба» и больничная касса «Клалит».
  • Израиль будет продолжать поставки в Украину гуманитарной помощи.
  • Больнице во Львове будут переданы шесть очень мощных генераторов, которые смогут обеспечить медикам электричество даже при перебоях со снабжением.
  • Будут продолжать работу израильские центры помощи беженцам (как евреям, так и нет), которые находятся у пограничных переходов из Украины в страны на западе.

Стоит отметить, что Израиль уже начал создание полевого госпиталя в Украине.

Кроме того, наш сайт писал, что Украина еще ждет оборонительного оружия от Израиля.

Также Курсор сообщал, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

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Автор материала:
Аарон Кальвин
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