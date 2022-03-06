Израильтяне помогают Украине в борьбе с российской агрессией. Так, еврейское государство передает гуманитарную помощь. И вот на Западе страны даже развернули полевой госпиталь.

Израиль начал создание полевого госпиталя в Украине. Он находится в городе Львов и будет включать в себя стационарные отделения для детей и взрослых.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Также сообщили, что в госпитале будет также отделение неотложной помощи, родильное отделение и клиника первичной медико-санитарной помощи.

Также в сети появилось фото первых отделений.

Ранее Курсор сообщал, что споры израильтян по поводу войны Украины с РФ превращаются в жестокие драки.

Еще напомним, что израильтяне вышли на демонстрацию под дом Беннета в поддержку Украины.

Также наш сайт писал, что тысячи евреев из Украины скоро могут подать заявки на алию.

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