Лапид созвал совещание по вопросам безопасности: что там обсуждалось

Премьер-министр Яир Лапид созвал консультации по вопросам безопасности, чтобы обсудить запуск газовой платформы Кариш у побережья Израиля.

Это произошло утром 25 сентября, в воскресенье. В консультациях приняли участие министр обороны Бени Ганц, высокопоставленные сотрудники в оборонном ведомстве и разведывательном сообществе.

Об этом сообщает издание Walla.

На встрече обсуждались вопросы безопасности касаемо сценариев эскалации с «Хизбаллой» на фоне переговоров с Ливаном относительно морской границы. По словам высокопоставленного чиновника, основной вопрос, который возник в ходе обсуждения, – обеспечение безопасности к началу добычи газа из месторождения Кариш, которое расположено к югу от спорного района.

Напомним, что генеральный секретарь «Хизбаллы» Хасан Насралла пригрозил, что, если начнется добыча газа, это будет пересечение красной линии, что вызовет реакцию со стороны террористической организации

Помимо этого, Блинкен оценил вероятность удара Израиля по Ливану в случае новых атак «Хезболлы» и заявил, что «США не смогут помешать».

Также «Курсор» сообщал, что Ганц обвинил Иран в попытке «купить» Ливан.

Ранее в ХАМАСе ответили на предупреждение главы ШАБАКа.