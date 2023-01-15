Лапид тайно встретился с главой Гистадрута — СМИ

Лидер оппозиции Яир Лапид сегодня вечером тайно встречался с главой профсоюза «Гистадрут» Арноном Бар-Давидом, чтобы обсудить потенциал широкой забастовки рабочих в знак протеста против нынешнего правительства.

Об этом сообщает 13 канал новостей.

В материале сказано, что сегодня вечером к дому Лапида на севере Тель-Авива прибыла по просьбе лидера Еш Атид машина председателя Гистадрута. Глава оппозиции хочет втянуть Бар-Давида в борьбу с планами правительства.

Если Лапиду это удастся, то он получит серьезный инструмент для борьбы, так как угроза всеобщей остановки экономики ‒ существенный рычаг давления на правительство. Журналисты пишут, что не факт, что Бар-Давид откликнется на призыв Лапида, потому что на данном этапе он даже не дает добро адвокатам, протестующим против закона об омбудсменах, для объявления трудового спора.

Если усилия Бар-Давида против министра финансов Смотрича будут тщетными, то, скорее всего, Лапиду и другим удастся использовать Гистадрут для борьбы и в юридическом секторе. Гистадрут сообщил в ответ, что Бар-Давид встречался с Лапидом, поскольку он периодически встречается с лидерами всего политического спектра. В офисе Лапида никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее мы писали, что Гистадрут озвучил требования к Смотричу перед назначением главой Минфина.

«Курсор» сообщал, что Лапид ответил Нетаниягу по поводу мандата на проведение судебной реформы.

Помимо этого журналисты пишут, что иранский имам встретился с окружением Нетаниягу.