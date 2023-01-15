Иранский имам встретился с окружением Нетаниягу — СМИ

Священнослужитель часто бывает в гостях у представителей американских правых кругов.

Иранский шиитский имам, который, является критиком режима Исламской Республики, недавно тайно посетил Израиль и встретился с официальными лицами, близкими к премьер-министру Биньямину Нетаниягу.

Об этом сообщает 7Kanal.

СМИ отмечает: источник, близкий к премьер-министру, подтвердил визит священнослужителя. Имам известен своей резкой критикой иранского режима, но не раскрывает информацию, чтобы защитить его от преследований на родине.

Согласно сообщению, имам часто бывает в гостях у представителей американских правых кругов. Кроме того, он — бывший ученик верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Ранее Курсор писал, что Израиль готовится к возмездию Ирана за ликвидацию высокопоставленного офицера КСИР. На прошлой неделе Иран обвинил Израиль в гибели офицера КСИР в Сирии.

Курсор сообщал, что Иран намерен отомстить Израилю за убийство главного ракетного эксперта КСИР в Сирии. Сообщается, что полковник Дауд Джафари, связанный с аэрокосмическими силами КСИР, был убит в результате взрыва бомбы на обочине дороги недалеко от Дамаска.

Наша редакция писала, что командующий Ираном угрожает похитить и поработить Нетаниягу. Командующий иранским режимом Революционной гвардии в провинции Исфахан заявил в воскресенье, что теократическое государство стремится похитить Биньямина Нетаниягу и доставить его в Исламскую Республику в качестве раба.

Напомним, что Тегеран обвинил Израиль и западную разведку в планировании гражданской войны в Иране. Заявление было сделано на следующий день после того, как семь человек были убиты в юго-западном городе Изех. Государственные СМИ назвали это «террористической атакой».