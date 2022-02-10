Лапид встретился с министром иностранных дел Германии

Сегодня, 10 февраля, в Израиле прошла встреча Яира Лапида с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, на которой был обсужден ряд актуальных вопросов для обеих стран.

Известно, что сегодня в Израиле прошла встреча Яира Лапида с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, в ходе которой был обсужден ряд важных вопросов для обеих стран.

Видео с международной встречи уже появилось в сети.

Напомним, ранее Курсор писал о том, что советники по национальной безопасности США и Израиля обсудили Иран и Украину.

Сегодня, 10 февраля, состоялась встреча между советниками по нацбезопасности США и Израиля Джейком Салливаном и Эялем Хулатой, которые обсудили ряд ключевых вопросов.

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