ЦИК приказал Лапиду удалить фото с военными из соцсетей

Центральная избирательная комиссия приказала партии премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» немедленно удалить фото Лапида с солдатами ЦАХАЛа из его аккаунтов в соцсетях, потому что подобное запрещено в качестве предвыборной агитации.

Помимо этого, судья Верховного суда и председатель комиссии Ицхак Амит приказал членам партии выплатить судебные издержки в размере 40 000 шекелей.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Это решение приняли в ответ на апелляцию, которую подала партия Ликуд лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху. Комитет аналогичным образом оштрафовал Ликуд и приказал Нетаниягу удалить снимки с солдатами в 2019 году, когда тот занимал пост премьер-министра.

Законодательство Израиля о выборах запрещает использовать военнослужащих в форме в агитационных материалах, а также вне закона находится агитация на военных базах.

Ранее Лапид заявил, что Израиль ожидает, что ПА возьмет на себя ответственность и будет бороться с терроризмом.

Также «Курсор» сообщал, что Нир Орбах заявил о временном уходе из политики.

Помимо этого, мы рассказывали результатах нового опроса касаемо того, кого израильтяне хотят видеть на посту премьер-министра Израиля. Два политических блока, которые возглавляют Лапид и Нетаниягу, остаются в тупике, потому что не получают большинства из 61 места в кнессете, куда входят 120 депутатов. Однак, согласно опросу, один из блоков является чуть более сильным.