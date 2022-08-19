Лапида и Ганца следует судить в Гааге за их преступления — депутат Объединенного списка

Депутат Кнессета Сами Абу Шахаде посетит ПА, чтобы продемонстрировать поддержку организациям палестинских арабов, занесенным Израилем в черный список.

Депутат Сами Абу Шахаде, член фракции «Балад» партии «Объединенный список», прибыл накануне в офис палестинской арабской «правозащитной» организации «Аль-Хак» в Рамалле.

Об этом сообщает 7Israel National News.

По сообщению сайта «Кул аль-Араб», Абу Шахаде встретился с директором организации Шаваном Джабарином и с представителями семи других правозащитных организаций, которые были занесены Израилем в черный список как террористические из-за того, что они продвигают цели террористической организации Народного фронта освобождения Палестины, прикрывающаяся проведением гуманитарной деятельности.

Отвечая на операцию ЦАХАЛа ночью в среду, которая включала закрытие офисов и конфискацию документов некоторых из этих организаций, Абу Шахаде сказал, что «действия правительства Лапида-Ганца выражают преследование тех, кто выступает против оккупации и ее преступлений и показать их миру».

«Эта организация (Аль-Хак) играет важную роль в защите прав палестинцев и противодействии преступлениям и террористическим актам, совершаемым оккупантами при нарушении всех договоров о правах человека и международного права», — добавил депутат.

Абу Шахаде также сказал, что Лапид и Ганц должны быть доставлены в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы предстать перед судом за их преступления.

Ранее Курсор писал, что подразделения ЦАХАЛа и МАГАВа провели рейды в офисах палестинских правозащитных организациях и закрыли семь из них, которые минобороны страны ранее объявило террористическими. Израиль заявил, что эти организации фактически действовали как подразделение террористической организации «Народный фронт освобождения Палестины.

Курсор сообщал, что в городе Хеврон во время рейда сотрудники израильской полиции изъяли взрывчатые вещества, автоматы, пистолеты и другие боеприпасы.

Еще мы писали, что израильская полиция провела рейды по стране и задержала более 30 палестинских арабов, подозреваемых в причастности к незаконной торговле оружием и наркотиками.