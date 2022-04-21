Лавров: Мы всегда были на стороне палестинского народа

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания поговорил с министром иностранных дел россии сергеем лавровым. Они обсудили события в Иерусалиме и секторе Газа и политические усилия по прекращению эскалации.

Хания выразил признательность за позицию россии*, «которая поддерживает палестинцев и осуждает действия Израиля в мечети Аль-Акса».

Об этом сообщает Maariv.

Глава Политбюро террористической организации также указал на роль россии в регионе и важную связь между двумя сторонами.

Также Хания осудил спецоперации ЦАХАЛ в Иудее и Самарии, назвав их «преднамеренными расстрелами и убийствами молодых палестинцев».

Он призвал россиян не допустить, чтобы оккупация изменила исторический характер мечети Аль-Акса.

Министр иностранных дел россии также осудил Израиль и «чрезмерное применение силы против мирных жителей, а также убийства и ранения верующих». При этом он подчеркнул, что процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами идет «в обход арабской мирной инициативы». Лавров также призвал к достижению палестинского единства, а также подтвердил готовность россии приложить все усилия в этом направлении.

МИД россии выступил с официальным заявлением, в котором говорилось: «Москва обеспокоена эскалацией насилия в израильско-палестинском конфликте, особенно в Старом городе Иерусалима, в том числе в районе Аль-Акса. В целях стабилизации ситуации россия ведет все необходимые контакты с палестинцами и израильтянами».

Курсор писал о том, что Лапид заявил, что Израиль сталкивается с экстремистским исламистским терроризмом. Яир Лапид встретился с делегацией Госдепартамента США, во время которой обсуждались последние теракты и беспорядки в стране.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!