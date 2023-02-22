Левин намекает, что может уволить генерального прокурора — СМИ

Генеральный прокурор заявила, что что угрозы ее не пугают.

Министр юстиции Ярив Левин, похоже, пригрозил, что он может уволить генерального прокурора Гали Бахарав-Миара в будущем, поскольку правительство и его юридический представитель имеют различные взгляды на ряд законопроектов, направленных на реформирование судебной власти в стране.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Во время интервью в прямом эфире на конференции в Иерусалиме Левина спросили, может ли правительство уволить генерального прокурора, которая призвала не проводить пересмотр судебной системы.

Левин ответил: «На данный момент мы не занимаемся ее увольнением, потому что мы сосредоточены на [прохождении судебной] реформы. Мы не можем сделать все сразу. В нынешней ситуации, если бы мы пошли на такой шаг, вмешался бы Верховный суд. По этим причинам все должно быть сделано в свое время, поэтому я хочу надеяться, что она, возможно, возьмет себя в руки и поймет, что ее задача не в том, чтобы мешать министру и действовать за его спиной».

Позднее офис Бахарав-Миара опубликовал заявление, в котором говорится, что «угроза увольнения не помешает генеральному прокурору выполнять свои обязанности».

Бахарав-Миара в последние дни подверглась резкой критике со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу и членов его правительства за отказ позволить премьер-министру участвовать в планах правительства по правовой перестановке. Генеральный прокурор постановила, что это нарушит соглашение о конфликте интересов, которое запрещает премьеру участвовать в любом законодательстве, которое может повлиять на его уголовное разбирательство.

В воскресенье председатель комитета Кнессета по конституции, законодательству и правосудию Симха Ротман обвинила генерального прокурора в том, что она направила своих заместителей для «введения общественности в заблуждение» и «манипулирования общественным мнением» относительно капитального ремонта.

Бахарав-Миара, в свою очередь, обвинила Ротман в попытке заставить замолчать ее представителей и заявила, что они продолжат выполнять свои функции, в том числе на слушаниях в Кнессете, проводимых председателем комитета.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу призвал к началу переговоров о судебной реформе: появилась реакция оппозиции. Кнессет принял в первом чтении законопроект, который составляет значительную часть изменений в правовую систему.

Как сообщал Курсор, Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность начавшейся судебной реформой в Израиле.

Также Курсор информировал о том, что президент Ицхак Герцог заявил, что в стране царит чувство «траура». Герцог отметил, что разочарован тем, что его призывы к переговорам не были услышаны, но сказал, что переговоры по-прежнему срочно необходимы.

Ранее Курсор писал о том, что Нетаниягу обвинил лидеров протеста против судебной реформы в попрании демократии.