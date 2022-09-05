Либерман идет в суд: возбуждено уголовное дело против Йоси Камиса

Либерман отреагировал на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в 100 тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Министр финансов и председатель правления НДИ Авигдор Либерман подал заявление о возбуждении уголовного дела против Йосси Камиса, который утверждает, что двадцать лет назад Либерман предложил ему 100 000 долларов за убийство полицейского.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Что касается претензий Камиса, бывшего активиста партии «Исраэль Бейтену», в иске говорится, что ничего подобного не было.

«Либерман не подходил к подсудимому и не предлагал ему никакой суммы за убийство определенного человека. Это плод воспаленного воображения подсудимого», — говорится в иске.

Также в документе говорится, что «приведенные выше вещи (утверждения Камиса) являются клеветническими, полностью ложными и были опубликованы с целью навредить заявителям, когда политическая система находится в разгаре избирательной кампании».

Ранее Курсор писал, что Либерман заявил, что Биньямин Нетаниягу придумал заявления наемного убийцы. Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что уголовные обвинения против него являются частью «метода Нетаниягу» по устранению политических оппонентов.

Курсор также сообщал, что Либерман прокомментировал обвинения по поводу подготовки убийства генерала полиции. Либерман сразу дал ответ на обвинения якобы своего бывшего помощника, который сообщил о предполагаемой сумме в сто тысяч долларов за подготовку убийства комиссара полиции.

Скандал вокруг Либермана: как отреагировал юридический советник правительства. Юридический советник правительства намерен инициировать проверку по обвинениям Йоси Камиссы в адрес Либермана.