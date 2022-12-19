Либерман поговорил со Смотричем: о чем договорились политики

Уходящий в отставку министр финансов Авигдор Либерман заявил сегодня радио 103FM о своих непростых чувствах в связи с передачей министерства главе партии «Религиозный сионизм» Бецалелю Смотричу.

Об этом сообщает INN.

«Я говорил со Смотричем, и мы договорились об упорядоченной передаче власти», — сказал Либерман.

«Я желаю Государству Израиль всего наилучшего, чтобы оно могло продолжать развиваться и процветать, но когда я смотрю на коалиционные соглашения, я вижу «затемнение света» с экономической точки зрения. Просто безумие. Вместо инвестируя в высокие технологии, исследования и разработки, они инвестируют шесть миллиардов шекелей в образовательную структуру, в которой не преподается основная учебная программа», — добавил политик.

Ранее Курсор писал, что Либерман жестко осудил действия ультраортодоксов и правительства. Либерман заявил, что «рренебрежение Нетаниягу насильственными беспорядками и бунтами со стороны экстремистских ультраортодоксов чрезвычайно возмутительно».

Наша редакция писала, что Либерман спрогнозировал последствия премьерства Нетаниягу. «Нас ждет дипломатическое цунами, противостоять которому эта коалиция не в силах. И в области экономики — сплошные разрушения», — сказал Либерман.

Курсор также сообщал, что Либерман заявил, что Нетаниягу ведет Израиль к разрушению.