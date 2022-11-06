Либерман прокомментировал планы войти в правительство Нетаниягу

Ранее нынешний министр финансов заявил, что шокирован возможностью назначения на эту должность Бецалеля Смотрича.

Министр финансов и председатель партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман не претендует на должность в новом правительстве, которое должно быть сформировано по итогам выборов в Кнессет.

Об этом сообщает 7Kanal.

Отмечается, что таким образом Либерман ответил на информацию, озвученную журналистом Яковом Бардуго, согласно которой политик якобы планирует войти в будущее правительство Биньямина Нетаниягу.

По словам Либермана, это «не соответствует действительности».

Как сообщал Курсор, по окончательным результатам выборов группа партий, поддерживающих Нетаниягу, получает 64 мандата, а группа фракций, составляющих уходящую коалицию, получает 51 мандат.

Согласно результатам, «Ликуд» получает 32 мандата, «Еш Атид» — 24, «Религиозный сионизм» — 14, «Лагерь государственников» — 12, «ШАС» — 11, «Яадут а-Тора» — 8, «РААМ» и «Хадаш-Тааль» — по 5 мандатов, а Авода – 4 мандата. Мерец, Балад и Еврейский дом не прошли в Кнессет.

Также Курсор информировал о том, что Авигдор Либерман шокирован возможностью назначения Бецалеля Смотрича министром финансов в новом правительстве, а Моше Гафни — председателем финансового комитета.

«Нетаниягу должен быть шиитским террористом-смертником, чтобы передать харедим председательство в финансовом комитете Кнессета, а Смотричу — министерство финансов. Смотрич полностью будет игнорировать его сразу после назначения», — заявил Либерман.

Курсор писал, что Нетаниягу станет сдерживающим фактором в новом правительстве — мнение.

Кроме того, Нетаниягу пригласил лидеров Правого блока и Религиозного сионизма на встречу.