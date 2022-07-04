Либерман рассказал, когда цены на жилье и топливо снизятся

Акцизы на топливо уже были временно снижены до 1 июля – на 50 агорот за литр. Либерман намерен продолжить снижение до конца года.

Глава министерства финансов Авигдор Либерман сказал, что уже к концу года цены на топливо и квартиры снизятся.

По его словам, уже запущен ряд инициатив, которые должны помочь решить этот вопрос.

Примечательно, что еще 21 июня Либерман говорил, что продолжит снижать цены на квартиры и бензин, а также на дизельное топливо.

Возможно, минфин будет вести политику в духе «предвыборной экономики». В последние месяцы государственные доходы превышали расходы.

Ранее наш сайт сообщал, что в Израиле стремительно падает уровень безработицы. Уровень безработицы в Израиле снизился до 3% в первой половине июня с 3,4% во второй половине мая, сообщает Центральное статистическое бюро, что чуть выше исторического минимума в 2,9% в первой половине апреля.

Кроме того, редакция Курсора писала, что стало известно, что электричество подорожает на 16 процентов. О более высоком увеличении тарифов на электричество сообщило Управление электроэнергии. Тарифы подорожают на 16% вместо ожидаемого увеличения на 10-15%.

Еще напомним, что бизнес сократил объемы производства на 20-25 процентов. В экономике повысились риски возникновения рецессии — спада производства или замедления темпов экономического роста.