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Либерман выдвинул требование правительству — «Такое поведение позорно»

15:23, Сегодня
Новости Израиля
авигдор либерман фото
Фото: Tomer Neuberg/Flash90
Либерман считает, что правительство капитулирует перед террором.

Депутат Кнессета Авигдор Либерман потребовал от правительства, чтобы оно вернулось к точечным ликвидациям террористов.

Его заявление появилось в его соцсетях после того, как вчера он посетил границу с сектором Газы и встретился с главой регионального совета Эшколь Гади Яркони. 

Либерман написал, что ХАМАС 12 дней подряд направляет боевиков к забору безопасности, чтобы они стреляли, бросали коктейли Молотова и запускали воздушные шары со взрывчаткой в сторону Израиля.

Политик написал, что «поведение правительства просто позорно» и что именно так «выглядит капитуляция перед террором». Он добавил, что «никто из министров за это время не удосужился приехать на юг, зато в канцелярии премьера провели оценку ситуации и решили не реагировать на беспорядки».

Либерман выразил возмущение тем, что «солдатам ЦАХАЛа приказано не открывать ответный огонь даже из пневматической винтовки».

Либерман потребовал от правительства Израиля вернуться к точечным ликвидациям и «лишить лидеров ХАМАСа неприкосновенности, которой они пользуются и которую постоянно эксплуатируют».

Он заключил, что жителей приграничных с Газой населенных пунктов «нельзя бросать на произвол судьбы».

Курсор писал, что на днях ЦАХАЛ нанес удары по сектору Газа. Произошло это после того, как террористы пересекли ограждение со стороны Газы и подожгли военный пост Армии обороны Израиля.

Мы также сообщали, что Либерман выступил с требованием в здании Верховного суда и раскритиковал Нетаниягу. Политик сказал, что считает неразумным закон, который позволяет премьер-министру отправиться в отставку только после его похорон.

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