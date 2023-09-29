Либерман считает, что правительство капитулирует перед террором.

Депутат Кнессета Авигдор Либерман потребовал от правительства, чтобы оно вернулось к точечным ликвидациям террористов.

Его заявление появилось в его соцсетях после того, как вчера он посетил границу с сектором Газы и встретился с главой регионального совета Эшколь Гади Яркони.

Либерман написал, что ХАМАС 12 дней подряд направляет боевиков к забору безопасности, чтобы они стреляли, бросали коктейли Молотова и запускали воздушные шары со взрывчаткой в сторону Израиля.

Политик написал, что «поведение правительства просто позорно» и что именно так «выглядит капитуляция перед террором». Он добавил, что «никто из министров за это время не удосужился приехать на юг, зато в канцелярии премьера провели оценку ситуации и решили не реагировать на беспорядки».

Либерман выразил возмущение тем, что «солдатам ЦАХАЛа приказано не открывать ответный огонь даже из пневматической винтовки».

Либерман потребовал от правительства Израиля вернуться к точечным ликвидациям и «лишить лидеров ХАМАСа неприкосновенности, которой они пользуются и которую постоянно эксплуатируют».

Он заключил, что жителей приграничных с Газой населенных пунктов «нельзя бросать на произвол судьбы».

כך נראית כניעה לטרור הגעתי היום לסיור במועצה אזורית אשכול שבעוטף עזה לפגוש את גדי ירקוני, ראש המועצה, בעקבות המהומות על הגדר, וההתנהלות המבישה של הממשלה שמפקירה את תושבי הדרום. למעלה מעשרה ימים החמאס שולח פעילי טרור לגדר הרצועה, על מנת לבצע ירי חי, להשליך מטענים, להפריח בלוני… pic.twitter.com/pZZLo5K2Fh — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) September 28, 2023

Курсор писал, что на днях ЦАХАЛ нанес удары по сектору Газа. Произошло это после того, как террористы пересекли ограждение со стороны Газы и подожгли военный пост Армии обороны Израиля.

Мы также сообщали, что Либерман выступил с требованием в здании Верховного суда и раскритиковал Нетаниягу. Политик сказал, что считает неразумным закон, который позволяет премьер-министру отправиться в отставку только после его похорон.