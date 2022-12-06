Лидер Аводы обратилась к Герцогу: Не давайте Нетаниягу еще 14 дней

«Кнессет Нетаниягу стремится нанести серьезный удар по демократической природе государства», — сказала Михаэли.

Глава Аводы Мерав Михаэли обратился к президенту Ицхаку Герцогу с просьбой отклонить ожидаемую просьбу назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу о предоставлении ему дополнительных 14 дней для формирования нового правительства.

При нынешнем положении вещей Нетаниягу должен до конца недели сформировать правительство. Он уже подписал соглашения с четырьмя другими партиями, и пока держится только партия ШАС.

«Кнессет Нетаниягу стремится нанести серьезный удар по демократической природе государства и принять драконовские законы, прежде чем взять на себя фактическую ответственность в качестве премьер-министра», — заявила Михаэли.

Ранее Курсор писал, что Ганц приказал ЦАХАЛу готовиться к эскалации в Иудее и Самарии.

Кроме того, Лапид выступил с новой критикой в адрес нового правительства.

Также напомним, что Лапид резко отреагировал на решение Аль-Джазиры подать иск против ЦАХАЛа в Гааге.