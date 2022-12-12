Лидер ХАМАСа: Мы похороним правительство Израиля, Иудея и Самария превратится в огонь и пламя

Лидер ХАМАСа Исмаил Хания по случаю 35-летия создания террористической организации заявил, что исламское движение открыло новую главу в конфликте с Израилем.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

По словам Хания, Иерусалим – сердце конфликта с «сионистским врагом». Он пригрозил Израилю и сказал, что никогда не позволит «реализовать сионистские планы в мечети Аль-Акса или в Иерусалиме в целом». Также он прокомментировал израильскую политику в отношении Храмовой горы.

«Если сионистское правительство считает, что оно может реализовать свои планы в Иерусалиме и в Иудеи и Самарии, то это бред», – заявил он.

Лидер террористов добавил, что ХАМАС «отрежет руку, махнувшую мечети Аль-Акса, и Иудея и Самария «станет огнем и пламенем перед оккупантами», а также сказал, что палестинский народ «похоронит это правительство на пути к ликвидации всего (сионистского – прим.ред.) образования из земли ПА».

Ханий утверждает, палестинский народ не сдастся политике Израиля. Он добавил, что «мы стоим перед новой фазой конфронтации с врагом, и мы увидим продолжение твердой позиции, боевых действий и (террористических – прим.ред.) действий в Иудеи и Самарии».

Ранее в ХАМАСе пообещали «освободить Иерусалим и его святыни», а также помешать любым попыткам «иудаизировать мечеть Аль-Акса или разделить ее во времени и пространстве (между мусульманами и евреями – прим.ред.)». Террористы призывают палестинцев к усилению сопротивления и революции против Израиля.

«Курсор» сообщал, что в Иерусалиме открыли мемориальную доску, увековечивающую память убитого террористом из ХАМАСа иммигранта из ЮАР.

Помимо этого Итамар Бен-Гвир выдвинул новый ультиматум и выступил «против расизма на Храмовой горе», а также добавил, что не будет останавливать свои регулярные восхождения на Храмовую гору.