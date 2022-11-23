Взрывы в Иерусалиме финансировал лидер ХАМАС в Турции — экс-координатор по безопасности Израиля в ПА

Моше Элад, бывший координатор по безопасности Израиля в Палестинской автономии, говорит, что ячейка, стоящая за смертоносным взрывом, скорее всего, прибыла из Восточного Иерусалима.

Доктор-полковник (в отставке) Моше Элад, бывший координатор по безопасности Израиля в Палестинской автономии, сказал в интервью INN, что ячейка, осуществившая нападение в Иерусалиме, скорее всего, прибыла из Восточного Иерусалима, и вполне возможно, что это были террористы ХАМАС, которые научились у «Хизбаллы» в Ливане, как координировать нападение с несколькими взрывами.

Он также заявил, что, по его мнению, ячейка могла финансироваться Салехом Арури, военачальником ХАМАС и финансистом, проживающим в Турции.

По его словам, такие группы в прошлом уже демонстрировали террористические возможности, используя почти неограниченную свободу передвижения, которой пользуются жители Восточного Иерусалима. Сам Арури, отметил Элад, в прошлом много раз заявлял, что арабские жители Восточного Иерусалима должны шире использовать свои израильские удостоверения личности и номерные знаки, которых нет у жителей Палестинской автономии.

Он отметил, что сегодняшняя атака требует тщательной подготовки, финансирования, обучения и координации, в отличие от нападений одиночек или таранов.

Арури, который был назначен лидером ХАМАСа в Иудее и Самарии в 2021 году, живет в Турции с ноября 2021 года. Доктор Элад сказал, что Турция недовольна Арури из-за проблем, которые он им приносит.

«Я удивлен, что он все еще жив. Такие люди, как он, часто находятся на карте борьбы с терроризмом. Он доставляет нам не меньше хлопот, чем Абу Джихад. Его день придет», — добавил он.

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