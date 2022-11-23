Спикер Кнессета сделал заявление в связи с терактом в Иерусалиме

Открывая заседание Кнессета в среду признанием террористических атак, совершенных этим утром в Иерусалиме, спикер Кнессета Мики Леви выражает соболезнования жертвам и сказал, что Израиль найдет виновных.

«Мы продолжим многолетнюю борьбу с кровавым терроризмом, причиняющим вред невинным, и будем преследовать террористов, где и когда это необходимо, — заявил Леви с трибуны Кнессета. — Я не сомневаюсь, что силовики найдут каждого правонарушителя, который приложил к этому руку».

До того, как присоединиться к политической жизни, Леви был высокопоставленным чиновником полиции, который командовал Иерусалимским округом во время Второй интифады.

«Я хочу направить силы жителям Иерусалима, стойкость которых мне хорошо известна, и надеюсь, что мир и рутина скоро вернутся на улицы города», — добавил он.

Ранее Курсор писал, что взрывы в Иерусалиме финансировал лидер ХАМАС в Турции — экс-координатор по безопасности Израиля в ПА.