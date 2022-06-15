Ликуд намерен внести законопроект о роспуске Кнессета на следующей неделе

Если новый законопроект «Ликуда» будет принят, то выборы в Израиле состоятся 25 октября.

Партия «Ликуд» намерена внести законопроект о роспуске Кнессета на голосование в следующую среду. Если Нир Орбах, покинувший «Ямины», проголосует за законопроект партии «Ликуд», то законопроект будет принят, но Орбах не хочет, чтобы заместителя премьер-министра Яир Лапид занял кресло главы временного правительства.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Согласно коалиционному соглашению, Лапид автоматически станет премьер-министром временного правительства во время выборов и до формирования нового правительства, если законопроект «Ликуда» о роспуске Кнессета получит большинство голосов депутатов. Это может произойти, если депутаты, покинувшие лагерь премьер-министра Нафтали Беннета, Нир Орбах и бывшая председатель коалиции Идит Сильман поддержат инициативу «Ликуда».

Если законопроект будет принят, то выборы будут проведены в первый вторник после 90 дней, которые не выпадают на праздник или канун праздника, 25 октября.

Чиновники «Ямины», которые ранее разговаривали с Орбахом, заявили, что все еще надеются, что он вернется в коалицию, если проблемы в РААМ и Мереце будут решены.

Курсор писал, что опрос показал, что поддержка коалиции слабеет, а блок Нетаниягу усиливается. Среди избирателей коалиционных партий 63 процента считают, что коалиция должна продолжать работу, 29 процентов считают, что ее не должно быть. А среди избирателей оппозиционных партий 86 процентов считают, что коалиция должна прекратить свое существование.

Ранее наш сайт сообщал, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

Также сообщалось, что Нир Орбах может поддержать свержение правительства.