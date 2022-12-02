Теракт в Хаваре: комиссар полиции выступил с заявлением

Комиссар полиции Коби Шабтай разговаривал в пятницу вечером с сотрудником пограничной полиции, который нейтрализовал террориста, совершившего ножевое нападение в палестинском арабском городе Хавара, в ходе которого двое сотрудников пограничной полиции получили легкие ранения.

Комиссар похвалил офицера за скорость его реакции и за то, что он не позволил террористу продолжить причинять вред офицерам, действовавшим в этом районе.

Комиссар сказал, что офицер «действовал профессионально и быстро отреагировал, как и ожидается от каждого солдата и командира в полевых условиях».

Командир роты, нейтрализовавший террориста, сказал: «Нам потребовалась секунда, чтобы понять, что это была атака. Как только он схватил мою М-16, я понял, что если я его не нейтрализую и ему удастся украсть мое оружие, здесь будет серьезное нападение и пострадает много невинных людей, я вытащил пистолет и нейтрализовал террориста».

Ранее Курсор писал, что обнародовано жуткое фото раненого полицейского в результате ножевого теракта в Хаваре.

Кроме того, эксперт указал на любопытную деталь в связи с ростом популярности террористической группировки Логово льва.