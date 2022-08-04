«Ложь и дешевый популизм»: Алекс Кушнир обрушился на Нетаниягу

Кушнир сослался на экономический план, представленный лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.

Экономический план, представленный вчера вечером лидером оппозиции и председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу, вызвал волну реакции против шагов, которые он предлагает предпринять после выборов.

В сегодняшнем интервью Network B председатель финансового комитета, член Кнессета Алекс Кушнир упомянул план Нетаниягу: «Кампания основана на лжи, незнании того, что произошло в прошлом году, это дешевой популизм».

Кушнир поясняет: «Он представил небольшую часть графика цен на жилье, потому что в его время они подскочили на 130%».

«Когда Нетаниягу говорит о бесплатном образовании, он забыл упомянуть, что хочет сделать это и для тех, кто не работает», — сказал Кушнир в защиту среднего класса, который платит налоги и на который негативно повлияет новая реформа.

Кушнир также выступил против возможности ультраортодоксального удержания Министерства финансов и Комитета финансов: «Последнее, что нам нужно, — это вернуться к экономике, которая заботится только об одном секторе по политическим соображениям».

Напомним, что член МК Мансур Аббас, председатель партии «РААМ» призывает арабскую общественность Израиля голосовать на предстоящих выборах только за арабские партии.

Напомним, что в четверг премьер-министр Израиля Яир Лапид провел беседу с премьер-министром Австралии Энтони Альбанесом, в ходе которой основное внимание было уделено будущему сотрудничеству между странами.